Киев снова попал в плохой рейтинг

Киев снова в двадцатке городов с самым загрязненным воздухом. Фото: УНИАН

В четверг, 11 марта, Киев занял 12-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составил 154 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

На 1-м месте рейтинга оказалось китайский город Шеньян. Показатель загрязнения воздуха - 241.

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Украинская столица не впервые попадает в антирейтинг городов по качеству воздуха. Так, 17 февраля Киев занял 8-е место среди городов, где дышать труднее.