Киев снова попал в плохой рейтинг

 
Ексклюзивы
1/5
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 747
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1242
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1377
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 675
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2457
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1701
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2331
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 981
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 306
Фото
Все фото
3
7
3
4
3
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Нечеловеческие условия в Лукьяновском СИЗО: что говорит прокуратура
Мужчине в грудь всадили нож - убийцу нашли в кустах
Мужчине в грудь всадили нож - убийцу нашли в кустах
В столичном переходе обвалилась новая плитка
В столичном переходе обвалилась новая плитка
Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО
Заключенные спят по очереди: показали ужасные условия в столичном СИЗО
Видео
Все видео
Машину "героя парковки" сделали пешеходной
Машину "героя парковки" сделали пешеходной
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Рецидивист поиздевался над пенсионеркой - момент попал на видео
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
Мать позволила ребенку кататься на льдине, а сама стояла на берегу
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Интервью
1/5
"Рома имеет те же самые недостатки, что и "Шахтёр"
"Рома имеет те же самые недостатки, что и "Шахтёр"
Просмотров: 9
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 270
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 324
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2331
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 225
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 621
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
четверг, 11 марта 2021 10:27

Киев снова попал в плохой рейтинг

  Комментировать
Киев снова попал в плохой рейтинг
Киев снова в двадцатке городов с самым загрязненным воздухом. Фото: УНИАН

В четверг, 11 марта, Киев занял 12-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составил 154 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

На 1-м месте рейтинга оказалось китайский город Шеньян. Показатель загрязнения воздуха - 241.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Низкое качество жизни - Киев провалился в рейтинге городов

Украинская столица не впервые попадает в антирейтинг городов по качеству воздуха. Так, 17 февраля Киев занял 8-е место среди городов, где дышать труднее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев снова попал в плохой рейтинг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
марта

Библию назвали сборником мифов

Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

Произошел самый крупный теракт в Европе за 16 лет

Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 Просмотров: 31363
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 1 Просмотров: 19629
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 16929
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 13725
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 9810
Новости Киева
Сегодня ограничат работу нескольких станций столичного метро
Сегодня ограничат работу нескольких станций столичного метро Просмотров: 45
Машину "героя парковки" сделали пешеходной
Машину "героя парковки" сделали пешеходной
 Просмотров: 522
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
Помогли люди: задержали второго насильника 19-летней
3
 Просмотров: 1017
От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели
От снегопада к теплу: погода в Киеве на конец недели Просмотров: 351
История торжественного открытия женского туалета в университете имеет продолжение
История торжественного открытия женского туалета в университете имеет продолжение Просмотров: 1485
Больше всего комментируют
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Действуют по инструкциям агрессора" - Зеленский намекнул на Шария и каналы Медведчука
2
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
1
Год с COVID-19: украинцы научились ходить к врачам онлайн
1
Дело стрельбы Пашинского: потерпевший отозвал иск
Голосов: 6654
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть