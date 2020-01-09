Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев

Фото: фото предоставлено Дарьей Кугой

Киевлянка Дарья Куга вместе с мамой создала бренд натуральной косметики "Квитка". Это дело передавалось в семье еще от прабабушки.

"Тяга к созданию косметики у меня был еще с детства. Этим делом занималась моя прабабушка, а потом мама, - рассказывает Дарья. - До открытия бизнеса я работала в крупной косметической компании. Занималась маркетингом и продавала стиральные порошки".

На собственное дело имела 6 тысяч гривен

На собственное дело имела 6 тысяч гривен. На то время семья разработала три средства: крем для лица, порошок для очищения кожи и крем под глаза.

"Начали с того, что брали консультации у технологов, чтобы правильно изготавливать для нужд людей. Постепенно изменили технологию изготовления, закупили упаковку и стали спонсорами некоторых косметических проектов. Первую косметику дарили блогерам. Пришлось научиться, как продвигать косметику. Это оказалось совсем не так, как в крупных компаниях. Там есть бюджеты на это. У меня же была возможность продвигать бренд только в соцсети на бесплатных условиях. Посещала различные женские клубы и разговаривала с клиентками вживую. Все деньги, которые получали, вкладывали в развитие", - замечает владелица бизнеса.

Самый популярный продукт — твердый шампунь

Имели проблему с созданием новых продуктов. Семье пришлось серьезно уложиться в учебу. Дарья нашла онлайн школу в Великобритании и прошла курс создание средств для ухода и научилась писать рецептуры. Постоянно читает последние исследования, испытывает новые продукты.

Лабораторию для создания косметики оборудовали в собственной квартире. Самый популярный продукт — твердый шампунь. Это концентрат, похожий на твердое мыло по виду. Объема у 50 миллилитров хватает на 4-6 месяцев. Обойдется такой в 260 гривен.

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"Бизнес вышел на самоокупаемость за 8 месяцев. Если бы не делала ошибок, то дело окупилось бы быстрее. На старте участвовали в эко - коробочках красоты. Сделали большую инвестицию и решили вкладывать в коробочки по два средства. В результате коробок было 300 штук, а мы не учли, что их надо сделать очень быстро. Положили маску, в которой на тот момент был срок годности 1 месяц, поэтому делали под отправку. Второе средство — твердый скраб для тела с маслами. И нужно было время, чтобы застыл в формах, а формы не хватало, поэтому пришлось занимать деньги и вкладывать в производство. Позже поняла, что перед тем, как принимать участие в таких рекламных компаниях, нужно изучить целевую аудиторию и наполнение коробочки, чтобы не повторяться", - говорит Дарья.

Пришлось сократить ассортимент товара. Некоторые средства себя не оправдывали, потому что их редко заказывали, а ингредиенты, из которых они состояли, имели небольшой срок годности. Сейчас работаем как индивидуальное ателье косметики. Можем создать любое средство для клиента.

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