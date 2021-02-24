Биткоин потерял $10 тыc. за день

Цифровая валюта подешевела на 13%. Фото: pexels.com

Стоимость биткоина упала до $46,5 тыс. Цифровая валюта подешевела на 13% или $10 тыс.

В среду, 24 февраля, состоялось 1-е существенное падение монеты за последние несколько месяцев роста. Рыночная капитализация монеты просела до $868,6 млрд, пишет Obozrevatel.

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На падение биткоина повлияли комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила о потенциальной опасности цифровой валюты для инвесторов.

По состоянию на 13:30 24 февраля биткоин возобновил рост и вновь остановился на отметке $50,7 тыс.

Стоимость биткоина резко обвалилась. После достижения исторического максимума на выходных в понедельник 22 февраля его цена опустилась на 6,5% до $53,7 тыс.