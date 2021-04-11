Bitcoin достиг рекордной стоимости

Вчера криптовалюта стоила $ 60,555. Фото: pexels.com

Стоимость Bitcoin 10 апреля в 16:29 выросла до $ 60,555 за единицу.

Это стало новым рекордом для криптовалюты, свидетельствуют данные на портале Coindesk.

11 апреля 11:08 стоимость криптовалюта снизилась до $ 59,797.

2 марта стоимость Bitcoin выросла до $ 48,8 тыс.

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Утром 17 февраля стоимость впервые превысила отметку в $ 51 тыс.

Биткоин, который вчера установил рекорд и впервые подорожал до $ 43 тыс., продолжил свой рост. По состоянию на 9:00 9 февраля криптовалюта стоила $48 тыс.