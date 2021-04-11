Bitcoin достиг рекордной стоимости

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 648
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 243
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2421
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 972
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 864
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2430
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1971
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 567
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 702
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 774
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2421
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 684
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 441
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 576
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
воскресенье, 11 апреля 2021 13:26

Bitcoin достиг рекордной стоимости

  Комментировать
Bitcoin достиг рекордной стоимости
Вчера криптовалюта стоила $ 60,555. Фото: pexels.com

Стоимость Bitcoin 10 апреля в 16:29 выросла до $ 60,555 за единицу.

Это стало новым рекордом для криптовалюты, свидетельствуют данные на портале Coindesk.

11 апреля 11:08 стоимость криптовалюта снизилась до $ 59,797.

2 марта стоимость Bitcoin выросла до $ 48,8 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупнейшие университеты США инвестировали в bitcoin

Утром 17 февраля стоимость впервые превысила отметку в $ 51 тыс.

Биткоин, который вчера установил рекорд и впервые подорожал до $ 43 тыс., продолжил свой рост. По состоянию на 9:00 9 февраля криптовалюта стоила $48 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Bitcoin достиг рекордной стоимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
апреля

"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков

В минском метро произошел теракт

Казнили выдающегося теоретика украинского танца

Убили 180 украинцев в селе

Впервые за более полувека встретились лидеры США и Кубы

Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"

Пропавшую 7-летнюю девочку нашли изнасилованной и задушенной

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 23716
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 12276
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 10053
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 7327
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
Гороскоп на 11 апреля: в чью жизнь придет любовь и невиданный успех
 Просмотров: 6705
Экономика
Стало известно, кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн
Стало известно, кто может рассчитывать на "карантинные" 8 тыс. грн Просмотров: 270
Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодатели
Профессии, о которых вы не слышали: кого ищут украинские работодатели Просмотров: 801
Оштрафовали самую популярную китайскую интернет-платформу
Оштрафовали самую популярную китайскую интернет-платформу Просмотров: 306
Половина населения живет в трудовом рабстве - эксперт о бедности украинцев
Половина населения живет в трудовом рабстве - эксперт о бедности украинцев
 1 Просмотров: 1161
Укрпочта прекратит выплачивать пенсии: как их можно будет получить
Укрпочта прекратит выплачивать пенсии: как их можно будет получить Просмотров: 738
Больше всего комментируют
30
Стерненко выпустили из СИЗО
4
Сбросили эпатажного диктатора, который провозгласил себя "королем Шотландии"
4
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
3
В России разбился президентский самолет
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
Голосов: 26369
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть