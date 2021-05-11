Бензин и дизтопливо стали социальными товарами: что это значит

О повышении цены должны предупреждать за 20 дней. Фото: Елена Луценко

Бензины марок А-92 и А-95 и дизтопливо внесли в перечень социально значимых товаров. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства сегодня.

Кабмин ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1% и более.

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется за 20 дней до начала применения розничной цены, без учета дня декларирования", - отметили в постановлении Кабмина.

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2 апреля правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум о добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Правительство примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также будет способствовать диверсификации источников как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов, свободному ценообразованию на рынке нефтепродуктов. Со своей стороны компании-участники Ассоциации обязались платить налоги в полном объеме, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом ситуации на мировых рынках.

Часть акцизного налога с горючего, произведенного в Украине или ввозимого на ее территорию, будут перечислять в местные бюджеты. Соответствующий порядок зачислений утвердили в Кабмине.