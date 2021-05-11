Бензин и дизтопливо стали социальными товарами: что это значит

 
Ексклюзивы
1/5
Памятник Жукову сделали одним из основных символов харьковской "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов харьковской "ваты"
1 Просмотров: 135
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 315
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 1233
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Как войти в рабочий ритм после декрета - советы женщинам
Просмотров: 63
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
"Пойдем, русским воинам помолимся" - как во Львове проходит 9 мая
1 Просмотров: 3780
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1341
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 450
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 576
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1864
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Просмотров: 7317
Фото
Все фото
5
12
5
5
4
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы рассказали, сколько можно заработать на сезонной работе
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Украинцы посчитали, во сколько обойдется Пасха в Польше
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Укрзализныця запускает электричку с вагонами для перевозки велосипедов
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 891
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 729
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1332
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 882
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 963
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
вторник, 11 мая 2021 16:57

Бензин и дизтопливо стали социальными товарами: что это значит

  Комментировать
Бензин и дизтопливо стали социальными товарами: что это значит
О повышении цены должны предупреждать за 20 дней. Фото: Елена Луценко

Бензины марок А-92 и А-95 и дизтопливо внесли в перечень социально значимых товаров. Соответствующее постановление появилось на сайте правительства сегодня.

Кабмин ввел декларирование роста розничных цен на бензин и дизельное топливо на 1% и более.

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется за 20 дней до начала применения розничной цены, без учета дня декларирования", - отметили в постановлении Кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство и сети АЗС договорились о борьбе с нелегальным топливом

2 апреля правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум о добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, а также об удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Правительство примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту горючего. Также будет способствовать диверсификации источников как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов, свободному ценообразованию на рынке нефтепродуктов. Со своей стороны компании-участники Ассоциации обязались платить налоги в полном объеме, формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом ситуации на мировых рынках.

Часть акцизного налога с горючего, произведенного в Украине или ввозимого на ее территорию, будут перечислять в местные бюджеты. Соответствующий порядок зачислений утвердили в Кабмине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бензин и дизтопливо стали социальными товарами: что это значит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Сняли самый изящный украинский фильм

Для бывших военнопленных организовали лагеря

Открыли первую троллейбусную линию

Украина получила безвизовый режим с ЕС

Приняли решение депортировать крымских татар

Первоклассницу нашли убитой в недострое

Самое читаемое
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
Майки-алкоголички и рваные штаны. Как в СССР спивались - страшные фото
15
 Просмотров: 17253
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике
Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике Просмотров: 10629
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
Гороскоп на 10-16 мая: когда лучше искать новую работу
 Просмотров: 7992
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
Ана Чери вивалялась в песке ради пикантной фотографии
4
 Просмотров: 6561
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 6246
Экономика
Предложили способ борьбы с зарплатами в конвертах
Предложили способ борьбы с зарплатами в конвертах Просмотров: 261
В Украине повысили цены на продукты - почти на 30%
В Украине повысили цены на продукты - почти на 30% Просмотров: 207
"Чтобы президента никто не разводил" - Витренко рассказал о задачах
"Чтобы президента никто не разводил" - Витренко рассказал о задачах Просмотров: 306
Локдаун уменьшил зарплаты украинцев - кто потерял больше денег
Локдаун уменьшил зарплаты украинцев - кто потерял больше денег Просмотров: 144
В Украине введут налог для богатых - кому придется платить
В Украине введут налог для богатых - кому придется платить Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Блокировку YouTube антиукраинских телеканалов назвали прецедентом
4
Конец эпохи бедности: таможенники декларируют люксовые Mercedes
2
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
2
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
1
Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
Голосов: 26462
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть