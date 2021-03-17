Местные бюджеты будут получать часть государственного дохода с горючего

13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будет поступать в бюджеты. Фото: unsplash

Часть акцизного налога с горючего, произведенного в Украине или ввезенного на ее территорию, будут перечислять в местные бюджеты.

Соответствующий порядок зачислений утвердили в Кабмине.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за первые 2,5 месяца это дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти на улучшение дорог, учреждений образования и медицины.

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Он добавил, что средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны быть распределены по бюджетам общин в двухнедельный срок со дня вступления в силу соответствующего постановления.

Далее 13,44% акциза от горючего автоматически и бесперебойно будет поступать в бюджеты, исходя из объемов реализованного горючего на соответствующей территории.

За неделю розничные сети АЗС подняли стоимость бензинов и дизельного топлива на 10-50 коп./л.