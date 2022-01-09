Банкиры и аграрии чувствовали себя лучше всего. Экономисты озвучили задание на 2022-й

Высокие урожаи и "Большая стройка" стали локомотивами роста экономики в прошлом году. Фото: facebook.com/velyke.bud

Экономические тренды в агросекторе, банковской сфере, публичных финансах и ситуация с COVID-19 с прошлого года переходят в 2022-й. Какими они были и что ожидает украинцев и в этом году, анализируют и прогнозируют эксперты Киевской школы экономики (KSE) в итоговом радиоэфире.

ИНФЛЯЦИЯ, ЦЕНЫ И ВВП

Игорь ДЕЙСАН, старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE:

– В начале 2021-го ожидания были положительными – в мире разворачивалась вакцинация, уже в феврале вакцины должны были прийти в Украину. Казалось, что ситуация с ковидами будет быстро решена, однако произошло не так положительно и до сих пор остается сложной.

Обрадовал уровень цен на мировых сырьевых рынках. Они оказались выше, чем предполагалось в начале года. Например, на металлы, зерновые – основные товары нашего экспорта.

Промышленное производство стало одним из негативов в экономике Украины. Объемы промышленного выпуска с середины 2021 г. остаются практически на устойчивом уровне, если смотреть на сезонно скорректированные данные. За 11 мес. индекс промышленной продукции вырос всего на 1,3%. Это довольно немного, особенно если учесть, что базовые сравнения делались на предыдущий кризисный 2020 год.

У металлургов, для которых цены были на мировых рынках более чем на половину выше прошлогодних, происходил рост на 5,5% в годовом исчислении за 11 мес. Однако по отношению к 2019-му, доковидному году, объемы промышленного выпуска были почти на 5% меньше. То есть, даже несмотря на такие рекордные цены, экономика не развивалась в реальном измерении, не росла теми темпами, которые предполагались в начале года. Все мы ожидали темпов роста ВВП более 4%, даже до 5%, однако к концу 2021-го они оказались на 1 процентный пункт ниже.

Локомотив роста 2021-го – высокий урожай. Собран рекордный урожай пшеницы и в целом зерновых. Ожидается, что он превысит рекорд 2019-го, составлявший чуть более 75 млн т. Это будет стимулировать смежные отрасли, например транспортную. Даст валютную выручку благодаря высокому экспорту. В этом году цены на зерновые останутся на многолетних максимумах.

Эксперты предполагали, что фактор высокого урожая позволит замедлить инфляцию, активизирует отрасли пищевой промышленности и облегчит кризис в животноводстве. Однако этого не случилось. Потому что высокие цены для экспортеров, а экспортеры у нас не ограничены в возможностях кроме как меморандума (о граничных границах экспорта пшеницы и кукурузы с участниками зернового рынка. - Gazeta.ua). Поэтому кризис в животноводстве сохранится.

Индекс производства продукции животноводства за 11 мес. сократился на 4,7% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Пищевые отрасли начинают активизироваться, но сырье для них остается дорогим.

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Второй локомотив – "Большая стройка". Второй год эта программа вносит существенный вклад в экономику. В 2021 году темпы не спадают и даже несколько ускоряются в абсолютных объемах. Поэтому благодаря агросектору, "Большому строительству" и потребительскому спросу мы имеем рост ВВП около 3%. Однако высокая инфляция из-за цен на мировых рынках остается на многолетних максимумах.

Рекордные цены на газ также вносят свой вклад. Поэтому мы имели инфляцию в ноябре 2021-го по сравнению с ноябрем 2020-го на уровне 10,3%. Ожидаем, что в конце 2022 года она должна вернуться поближе к целевому диапазону НБУ в 5%. Но это произойдет только при сценарии, который на мировых рынках, в том числе энергетическом, начнется коррекция.

БАНКОВСКАЯ СФЕРА

Евгений ДУБОГРЫЗ, финансовый аналитик, ассоциированный эксперт Case Украина:

- В банковской сфере 2021-й был рекордным по почти всем показателям. Рекордные процентные доходы, рекордные комиссионные доходы, рекордно низкие отчисления в резервы и, соответственно, – рекордная прибыль. За 11 мес. банковская система получила 65 млрд грн. Это на 6 млрд больше, чем за весь лучший до этого 2019 год. Тогда чистая прибыль системы была 59 млрд грн.

Возобновились сделки по банкам. Уже есть не только продавцы учреждений, но и покупатели. Одна сделка уже состоялась – ПУМБ Рината Ахметова, купил Idea Bank. На подходе еще несколько сделок по более мелким банкам.

Кредитование оживилось. Мы долго ожидали кредитования бизнеса, а не только потребительского. Прирост чистых гривневых кредитов бизнеса – около 40%. С начала коронакризиса такого не было. Возрастало и потребительское кредитование, несмотря на ограничения, установленные регулятором из-за того, что риски этих кредитов достаточно весомы.

В 2021-м ожила ипотека – выдали около 7,5 млрд грн таких кредитов. Это – рост в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.

Банкротство. Лишь один небольшой игрок вылетел с рынка – "Земельный капитал".

Стресстесты показали, что банковская система суперприбыльная и более или менее устойчива к кризису. Может работать не только в условиях роста, но и может сопротивляться внешнему шоку. Хотя некоторые банки и не будут чувствовать себя хорошо, но в целом система справится с кризисом.

Михаил ДЕМКИВ, эксперт по фондовым рынкам, финансовый аналитик компании ICU:

– Интерес к розничному сегменту банковского бизнеса является одной из причин активизации сделок в банковской сфере. "Укрпочта" хочет предоставлять услуги в селах, где их нет. Kaspi, покупая БТАбанк, хочет создать экосистему, зарабатывая на e-commerce, на платежах. ПУМБ покупает Idea Bank, неплохо кредитующий потребителей и умеет на этом зарабатывать. Такой интерес к сделкам по банкам наблюдался в последний раз в "сытых" 2000-х. Тогда ипотечное кредитование имело огромный эффект, но потребители мало пользовались банками в целом. Сейчас мы видим тенденцию к унификации банковских услуг. Мы "играемся" кэшбеками от банков, выплата "Вовиной тысячи" возбудила интерес - банковские услуги становятся заманчивыми. Банки многое зарабатывают на потребительских кредитах. Еще до 2021 года доля процентных доходов от физлиц опередила долю доходов от корпоративного сектора и от сегмента ценных бумаг. В декабре 2021-го впервые за 30 лет через банковские приложения украинцы получили возможность покупать напрямую и довольно легко акции американских компаний.

2022 очевидно пройдет под знаком ритейла. Возможные риски – перекредитование потребительского сектора, когда люди не смогут обслуживать чрезмерные доступные ссуды по кредиткам. Но регулятор устанавливает вес риска.

Ставки по кредитам из-за инфляции 2022 пойдут вверх.

Среди мировых тенденций настораживает то, с каким оптимизмом скупаются акции Tesla. А ведь может оказаться, что они значительно переоценены.

АГРОСФЕРА

Олег НИВЬЕВСКИЙ, руководитель Центра исследований продовольствия и землепользования:

– В агросекторе, особенно в растениеводстве, год сложился удачно. За 11 мес. рост составил 22%. В животноводстве нет роста. Это связано с тем, что кормовая база сильно выросла в цене и есть проблемы с эффективностью производства.

Животноводы поделятся в 2022 году на два лагеря. Одни в период повышения цен на энергоносители и корма будут просить о поддержке и дешевом газе. Остальные будут искать изъяны в собственной эффективности.

В структуре экспорта "аграрка" составит около 50%. Доходность по кукурузе была около 700 долларов на гектар – это экстраординарные цифры.

2021 стал знаковым для земельной реформы хоть и в обрезанном дизайне. Поэтому пока больших результатов нет, но хорошо, что Рубикон перейден, возвращения не будет. Рынок и его участники накапливают опыт, практику, понимание пробелов в законодательстве. Надеюсь, рынок оживет. Пока в обращении находятся 0,12% всех земель сельхозназначения в Украине. Это очень мало.

Развивается кредитование под залог земель сельхозназначения. Радует, что в пакете земельной реформы происходит земельная децентрализация. Согласно ей, все государственные земли за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную собственность общин. Соответственно последние получили большее количество ресурсов для развития и управление этими ресурсами будет более эффективным.

БЮДЖЕТ

Дарья МАРЧАК, руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE:

– Перейти в профицитный бюджет Украина не смогла. План по дефициту был очень велик. Предельный показатель дефицита бюджета – 5,5% ВВП. Сейчас Минфин ожидает дефицита около 3%.

Ситуация с выполнением госбюджета в 2021 году очень положительная. Было постоянное перевыполнение поступлений. Это позволяло 5 раз вносить изменения в бюджет. По общему фонду, который важен для финансирования всех критических расходов, план по доходам был увеличен на 95 млрд грн за год. И Минфин его выполняет. Перевыполнение в большинстве своем пошло на строительство дорог. План по их финансированию составляет 135 млрд грн – почти 9% плановой расходной части бюджета. Это рекорд за последние 10 лет.

В Минфине все было бы хорошо, если бы не одно "но" – недовыполнение плана по привлечению кредитов. План по внешним заимствованиям практически выполнен. По внутренним – недостаточно спроса. Минфин пытался в конце 2021 ускоренно заимствовать на внутреннем рынке. Но все равно не хватает 140 млрд грн.

Да и сами распорядители не спешили осваивать бюджетные средства. К концу ноября почти 60 бюджетных программ, 10%, получили нулевое финансирование. Органы власти не успевали согласовать необходимую документацию, провести тендеры. Поэтому многие инициативы власти остались планами. К примеру, Большая реставрация затормозила.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Дарья МАРЧАК:

- Малая приватизация, где стартовая стоимость объекта до 200 млн грн, очень активна. Большая приватизация не запустилась. Результаты конкурса по продаже "Большевика" будут обжаловать в Антимонопольном комитете.

В 2022 году проблемой станет назначение главы Фонда государственного имущества. Дмитрий Сенниченко написал заявление об отставке, но еще не уволен. Однако кандидатов на его место не так уж много. Проблематично найти человека, который не просто мог бы продавать объекты, а еще и заводить в Украину крупных иностранных инвесторов, по замыслу Банковой.

Ресурсный законопроект №5600 претерпел в парламенте значительные изменения. Его фискальный эффект снизился вдвое – с 60 млрд грн до почти 30 млрд, по оценке Минфина. Но попытка властей пересмотреть ставки налогов и подходы к уплате в различных отраслях был мейнстримом 2021-го. На следующий год, по словам Давида Арахамии, тоже планируются налоговые изменения.

В 2022 году ключевой эффект для фискальной части будут иметь даже не реформы, а инфляция и ситуация на внешних рынках. Поступления в бюджет будут на значительном уровне, если спрос на внешних рынках будет сохраняться или не просядет. До коррекции на внешних рынках и до момента, когда инфляция будет укрощена, поступления будут достаточными.

Дефицит бюджета в 3,5% планового ВВП в 2022 году будет значительным облегчением для Минфина, потому что заимствований, наконец, нужно будет привлекать меньше.

Самыми большими достижениями Украины за 2021 год украинцы считают победу боксера Александра Усика, успех украинских параолимпийцев в Токио и программу "Большое строительство". Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг". На победу Усика указали 35% опрошенных, успех параолимпийцев – 32%, "Большое строительство" – 31%. Около 20% назвали главными победами расширение услуг приложения "Дія", массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро 2020.