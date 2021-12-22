Победу Усика и "Большое строительство" украинцы назвали достижениями за год - опрос

26 сентября украинский боксер Александр Усик стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по трем версиям. Фото: Reuters

Самыми большими достижениями Украины за 2021 год украинцы считают победу боксера Александра Усика, успех украинских параолимпийцев в Токио и программу "Большое строительство".

Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

На победу Усика указали 35% опрошенных, успех параолимпийцев – 32%, "Большое строительство" – 31%.

Около 20% назвали главными победами расширение услуг приложения "Дія", массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро 2020.

Еще по 15% отметили выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и реализацию нормы обслуживания на украинском языке.

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13-14% считают основным достижением принятие закона об олигархах и санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, еще 7-9% выбрали достижением старт рынка земель и договор об открытом небе с ЕС, 4-5% - "Крымскую платформу" и успех "Go A" на Евровидении.

2% сказали, что никаких достижений в этом году не было

Социологи опросили 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования – не более 2%. Опрос проводили 16-18 декабря.

26 сентября украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжелом весе по трем версиям. Сборная Украины заняла шестое место в командном зачете на Параолимпиаде в Токио. Украинцы получили 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых.