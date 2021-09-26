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воскресенье, 26 сентября 2021 01:39

Усик сенсационно победил Джошуа и стал новым чемпионом мира

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В Лондоне на более чем шестидесятитысячном Tottenham Hotspur Stadium завершился невероятный боксерский поединок в супертяжелом весе, в котором встретились британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик. По итогам 12-ти раунде острого, напряженного и замечательного боя все трое судей отдали победу Усику, который стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям. Оценки судей - 117:112, 116:112, 115:113.

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Старт поединка лучше провел украинский претендент. Он много двигался, смещался, работал корпусом, пытался владеть инициативой и делать выпады, пробивая острые удары. Он преобладал соперника в скорости. Джошуа выбрасывал в основном джебы, бил по блоку. В конце третьего раунда Усик пошатнул Джошуа ударом в голову, но прозвучал гонг.

А с шестого раунда начались качели. Раунды и эпизоды поочередно забирали оба соперника. Три чемпионских раунда стали апогеем напряжения. Бойцы держались из последних сил, на лице каждого были гематомы и рассечения, но они продолжали воевать до последнего.

В финальном раунде больше сил осталось у Усика и на последних секундах он пошатнул Джошуа и едва не добил его своими сериями ударов. Джошуа встретил финальный гонг с облегчением.

На Усика теперь ждет матч-реванш с Джошуа

Но судьи не отдали победу местному бойцу, отработав объективно. Выстраданная, заслуженная победа Александра Усика. И на него теперь ждет матч-реванш с Джошуа, который был прописан в контракте.

Александр Усик после этой знаменитой победы переписывает историю. После объединения четырех поясов в крузервейте он с первой же попытки завоевал три титула в хэвивейта. Он отомстил за поражение другого украинского чемпиона Владимира Кличко. И он стал новым украинским чемпионом мира в супертяжелом весе после эры братьев Кличко. Это очень круто!

Автор: Василий Танкевич
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