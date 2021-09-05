Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж

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Сборная Украины завершила выступления на Параолимпиаде в Токио.

Украинцы заняли шестое место в командном зачете. В активе 98 народ: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

Пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом на Параолимпиаде-2020/21. На Играх в Токио Крипак завоевал семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

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Паралимпиада в Токио стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство Украины - в плавании и легкой атлетике.