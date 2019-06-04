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вторник, 04 июня 2019 14:33

Автогаз подорожал: сколько стоит 4 июня

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Автогаз подорожал: сколько стоит 4 июня
На 4 июня автогаз в среднем стоит 13,53 грн/л. Фото: Новое Время

Автогаз начал дорожать. Цены выросли на 10-30 коп./л.

В среднем автогаз стоит 13,53 грн/л, пишет "Нефтерынок".

В Харьковской обл. на автозаправках U.GO топливо выросло на 30 коп. - до 13,40 грн/л.

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На АЗС BVS в Полтаве автогаз подорожал на 10 коп. - до 13,49 грн/л. В Тернополе "Автотехсервис" повысил цены на 20 коп. - до 13,70 грн/л.

На 10 коп. подорожал автогаз на АЗС "Катрал" в Одесской обл. Стоит 13,77 грн/л.

Автогаз начал дорожать с марта. До этого дешевел. С января до конца февраля 2019-го цена снизилась на 3,12 грн/л, или на 23%. Литр в среднем стоил чуть более 10 грн.

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Дата
04
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