Арендовать квартиру и сэкономить: где в Украине самые низкие цены

В конце 2019 года в Украине подешевела аренда квартир. Больше всего цены упали в Ивано-Франковске. В среднем аренда стоит 4500 грн.

Столько же платят за трехкомнатную квартиру в Тернополе. За 4600 грн можно снять "трешку" в Запорожье. В Чернигове и Кропивницком стало выгоднее арендовать двухкомнатные квартиры. Стоят примерно по 3500 грн, передает olx.ua.

В крупных городах аренда все еще остается дорогой. Самые высокие цены - в Киеве. На втором месте - Львов, где "однушку" в среднем предлагают за 7000 грн, "двушку" - 8500 грн.

Автор: olx.ua Больше всего предложений аренды жилья в Киеве. На втором месте - Одесса.

В Харькове арендовать однокомнатную квартиру можно за 5800 грн, двухкомнатную - 7600 грн. В Одессе снять однокомнатное жилье стоило 6000 грн, двухкомнатное - 7500 грн.

Самое дешевое жилье среди крупных городов - в Днепре. За "однушку" просят 5500 грн, "двушку" - 7000 грн, "трешку" - 8000 грн.

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Больше всего предложений аренды жилья - в Киеве. На втором месте - Одесса.

В Киеве дешевле всего снимать "однушку" в Деснянском районе - в среднем 7000 грн. "Двушка" стоит 8500 грн, "трешка" - 10 000 грн.

В Дарницком районе однокомнатные квартиры сдают в среднем за 10 000 грн. Такая же цена в Голосеевском.

Чаще всего в столице арендуют квартиры стоимостью от 6 до 10 тыс. грн в месяц. В больших городах в основном снимают жилье от 4 до 8 тыс. грн.