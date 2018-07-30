Алкоголь резко подскочит в цене

В среднем водка подорожает на 12,4-19,6%

В Украине уже осенью вырастут минимальные цены на алкоголь.

Повышение позволит обеспечить рентабельность и вывести часть рынка из тени, уверены в Министерстве экономического развития и торговли, пишет OBOZREVATEL.

Минимальные цены на алкоголь поднимали еще в сентябре прошлого года. С этого момента увеличили ставки акцизного налога, подорожал спирт, тара, выросли зарплаты.

"Размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство, на реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - рассказала в МЭРТ.

Сейчас минимальная цена бутылки водки составляет 79,55 грн, а после пересмотра она будет стоить 89,4 грн.

В среднем водка подорожает на 12,4-19,6%, коньяк - на 6,6-9,5%, а вино - в 4,5-13,5%.

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В Украине стали меньше потреблять крепкий алкоголь. Зато стали больше пить ликеры. В этом году сократили производство водки с содержанием спирта менее 45,4%. За последние полгода уменьшили изготовление на 10,6% - до 5,7 миллиона декалитров.