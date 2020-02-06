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четверг, 06 февраля 2020 12:52

Акции Tesla стремительно обвалились

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Акции Tesla стремительно обвалились
Накануне акции Tesla выросли до 968 долларов - своего исторического рекорда. Фото: inventure.com.ua

По итогам торгов 5 февраля акции компании Tesla упали на 20,6%.

Причиной стали опасения инвесторов относительно работы нового китайского завода компании из-за вспышки коронавируса в стране, сообщает CNN.

Tesla была одной из немногих компаний, которые росли на фоне общего падения стоимости акций из-за коронавируса в Китае.

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Накануне акции Tesla выросли до 968 долларов - своего исторического рекорда.

Под конец дня, 5 февраля акции Tesla упали до 734,7 доллара из-за опасений инвесторов о том, что новый завод компании возле Шанхая сможет восстановить нормальную работу после Китайского нового года в связи со вспышкой коронавируса.

Выходные на заводе продолжили до 9 февраля из-за решения городского совета Шанхая.

Из-за авиакатастрофы Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране на 1,8% упали акции американской корпорации Boeing. Boeing 737-800 – предшественник Boeing 737 MAX, полеты которого прекратили после двух авиакатастроф.

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06
февраля

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