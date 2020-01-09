У американской компании Boeing снизились акции

Авиакатастрофа самолета МАУ при взлете из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни стала крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации. Фото: delo.ua

Из-за авиакатастрофы Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране на 1,8% упали акции американской корпорации Boeing.

Boeing 737-800 – предшественник Boeing 737 MAX, полеты которого прекратили после двух авиакатастроф, произошедших ранее, пишет УНИАН.

Авиакатастрофа самолета МАУ при взлете из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни стала крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации.

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На борту лайнера, летевшего из иранской столицы Тегерана в Киев, находились 177 человек. Все они погибли. Авиакатастрофа заставила многих мировых авиаперевозчиков изменить маршруты над регионом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за авиакатастрофы в Иране и записал видеообращение. Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пообещал, что семьям украинцев государство предоставит всю необходимую помощь.