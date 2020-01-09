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четверг, 09 января 2020 07:53

Зеленский обратился к украинцам

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Зеленский обратился к украинцам
Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Фото: images.unian.net

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за авиакатастрофы в Иране и записал видеообращение.

Видео опубликовали утром 9 декабря на странице президента в Facebook.

Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пообещал, что семьям украинцев государство предоставит всю необходимую помощь.

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"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - отметил президент.

По его словам, расследовать катастрофу будет комиссия, которую создали в Иране, в Тегеран уже прибыли украинские представители для выяснения причин катастрофы.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю международное сообщество, в частности Канаду присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы", - добавил Зеленский.

Зеленский предупредил о внеплановых проверках украинских авиакомпаний и рекомендовал украинцам пока воздерживаться от посещения Ирана и Ирака.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 9 января днём траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании "МАУ" в Тегеране.

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Дата
09
января

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