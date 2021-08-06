90% украинцев не верят в улучшение материального положения - опрос

В улучшения жизни в течение следующего года верят 7,1% украинцев. Они считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится.

Уверены, что состояние ухудшится, 44,3% граждан, сообщает Госстат.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Материальное положение за год улучшилось у 6% опрошенных

47,4% опрошенных считают, что их материальное положение останется без изменений. 1,2% затруднились ответить.

Материальное положение улучшилось за последние 12 месяцев в 6% опрошенных. 50,4% сказали, что ухудшилось, а 43,6% - что остался без изменений.

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67,1% украинцев относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

Количество бедных в Украине считается по прожиточному минимуму. По официальной статистике, таковы 1,6% населения. Но надо учитывать, что это официальные показатели. В Украине много людей получают зарплату в конверте. Также работают за рубежом, зарабатывают по €1 тыс. Но нигде не декларируют заработки. По официальной статистике, они бедные. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Александр Охрименко.