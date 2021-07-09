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пятница, 09 июля 2021 17:58

"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине

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Количество бедных в Украине считается по прожиточному минимуму. По официальной статистике, таковы 1,6% населения. Но надо учитывать, что это официальные показатели. В Украине много людей получают зарплату в конверте. Также работают за рубежом, зарабатывают по €1 тыс. Но нигде не декларируют заработки. По официальной статистике, они бедные, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

Автор: Елена Луценко
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"Больше всего бедных было в 2000-2002 годах. Это исключительно математически. Потому что показатель прожиточного минимума поменяли и в результате появились бедные. Эта статистика абсолютно не соответствует действительности. Исследования могут быть реальные, если у нас будут все платить налоги и получать белые зарплаты. Тогда можно будет посчитать. Украинцы не любят показывать реальные доходы. Даже если человек богатый, он никогда не скажет об этом. Надо учитывать, какие у нас бывают ситуации. Человек официально не работает, занимается каким-то бизнесом. Имеет жилье, авто. Но по документам он безработный, не работает уже лет пять-десять", - говорит экономист.

Реально меньшие доходы за фактический прожиточный минимум в части у пенсионеров, по словам эксперта.

"У них пенсии маленькие. Зарплаты большие получают специалисты финансовой системы, госслужащие и айтишники. Там не платят денег в конвертах, только по-белому. А в сфере услуг за тысячу гривен в месяц работают люди. Похожая ситуация в строительстве, сельском хозяйстве. Даже на промышленных предприятиях официальная и неофициальная зарплата", - добавил Охрименко.

Соотношение между бедными и богатыми в Украине реально посчитать невозможно, отмечает экономист.

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"Можем взять только официальные данные. В Украине как раз мало бедных, исходя из точки зрения покупок. Есть такой показатель - сколько покупают автомобилей. У нас он на уровне с Европой. На 10 тысяч населения покупают 112 автомобилей в год", - подытожил он.

23,2% украинцев в прошлом году получали меньше 3847 грн в месяц. Это доход ниже фактического прожиточного минимума. Так жили 8,8 млн граждан Украины, сообщает Госстат.

0,6 млн украинцев в 2020 году имели доход ниже прожиточного минимума. Он составил 2078 грн. В 2019-м количество таких граждан было меньше и насчитывало 0,4 млн человек.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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