Четверть украинцев живут за чертой бедности. Сколько получают

23,2% украинцев в прошлом году получали меньше 3847 грн в месяц. Это доход ниже фактического прожиточного минимума. Так жили 8,8 млн граждан Украины, сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко 23,2% украинцев в прошлом году получали меньше 3847 гривен в месяц

0,6 млн украинцев в 2020 году имели доход ниже прожиточного минимума. Он составил 2078 грн. В 2019-м количество таких граждан было меньше и насчитывало 0,4 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали количество безработных украинцев

В 2020 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.

За первые три месяца текущего года 831,5 млрд грн украинских семей пошли на потребительские расходы. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Госстат. Самая большая статья расходов домохозяйств - продукты питания и безалкогольные напитки. Они составили 39,5% от всех покупок. На жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива ушло 18%. На алкоголь, сигареты и наркотики идет 7,5% расходов, говорят в Госстате. На транспорт украинцы тратят 7,9%, на собственное здоровье - 6,1%, на одежду и обувь - 4,5%.