Еда, алкоголь и коммуналка: посчитали наибольшие расходы украинцев

За первые три месяца года 831,5 млрд грн украинских семей пошли на потребительские расходы. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Госстат.

Автор: Елена Луценко На одежду и обувь украинцы тратят 4,5% доходов

Самая большая статья расходов домохозяйств - продукты питания и безалкогольные напитки. Они составили 39,5% от всех покупок.

На жилье, воду, электроэнергию и газ и другие виды топлива ушло 18%. На алкоголь, сигареты и наркотики идет 7,5% расходов, говорят в Госстате.

На транспорт украинцы тратят 7,9%, на собственное здоровье - 6,1%, на одежду и обувь - 4,5%.

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3,4% идет на предметы домашнего обихода, бытовую технику и содержание жилья. На отдых потратили 3%, на связь - 2,5%. На посещение ресторанов и гостиниц - 2,3%, на образование - 1,5%.

3,5% расходов Госстат отнес к различным расходов и услуг .

Украинцы в прошлом году в среднем тратили 9,4 тыс. грн в месяц. 91,2% суммы составляли потребительские расходы. В частности, более 4 тыс. грн тратилось на продукты. 47,6% денег украинцев шло на продукты. На питание вне дома семья в месяц тратила в среднем 109,15 грн. Из продуктов больше всего денег шло на мясо (24,6%), хлеб и хлебопродукты (17,1%), молоко, сыр и яйца (14%), масло (8,5%), рыбу (6,7%), по данным Госстата.