Продукты и помощь родственникам: как украинцы тратят зарплату

Украинцы в прошлом году в среднем тратили 9,4 тыс. грн в месяц. 91,2% суммы составляли потребительские расходы. В частности, более 4 тыс. грн тратилось на продукты.

Автор: Елена Луценко Одна семья на продукты в среднем тратила 4 тыс грн в месяц

47,6% денег украинцы тратили на продукты. На питание вне дома семья в месяц тратила в среднем 109,15 грн. Из продуктов больше всего денег шло на мясо (24,6%), хлеб и хлебопродукты (17,1%), молоко, сыр и яйца (14%), масло (8,5%), рыбу (6,7%), по данным Госстата.

На алкоголь тратили в среднем 124,74 грн в месяц, табачные изделия - 224,48 грн, одежду и обувь - 554,82 грн, оплату жилья и коммунальных услуг - 1 тыс. 566,14 грн, здравоохранение - 428,8 грн, транспорт - 368,28 грн, связь и интернет - 356,35 грн, отдых и культуру - 168,26 грн.

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47% непотребительских затрат одного домохозяйства составляла покупка валюты, акций, банковских вкладов. 33,9% - помощь родственникам. 14% - расходы на подсобное хозяйство. 2,1% - ремонт и строительство жилья. 1,3% - алименты, 1,2% - другие расходы.

Второй год подряд во время локдауна украинцы активно интересуются товарами для красоты и здоровья. В 2021 году также часто искали климатическую технику и товары для ремонта. В марте 2020-го фаворитами украинцев стали бытовая химия и хозяйственный инвентарь. Популярность этой категории выросла на 356%.