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пятница, 07 мая 2021 21:11

Что украинцы покупали во время локдауна

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Что украинцы покупали во время локдауна
Бытовая химия и хозяйственный инвентарь стали самыми популярными покупками во время локдауна. Фото: Елена Луценко

Второй год подряд во время локдауна украинцы активно интересуются товарами для красоты и здоровья. В 2021 году также часто искали климатическую технику и товары для ремонта.

В марте 2020-го фаворитами украинцев стали бытовая химия и хозяйственный инвентарь. Популярность этой категории товаров выросла на 356%. Также заказывали товары для красоты и здоровья. Настольные игры и игровые приставки в марте 2020-го стали покупать на 79% и 51% больше. А в 2021 году их популярность упала — до 14% и 9% соответственно, сообщают аналитики OLX.

Активно интересовались украинцы велосипедами, мотоциклами и в этом, и в прошлом году. Также покупали роликовые коньки.

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В фаворитах конца марта- начала апреля 2021-го оказалась климатическая техника. Заинтересованных выбрать себе кондиционер стало больше на 650% за первый весенний месяц. С наступлением первого тепла стали больше интересоваться товарами для туризма, ремонта.

Во время локдауна в апреле 2021 года количество вакансий на 28% превысило показатели мартовского локдауна прошлого года. В топе индустрий с наибольшим количеством предложений работы в оба периода были: оптовая и розничная торговля, производство, транспорт, логистика, строительство, архитектура, IT-сектор.

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