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четверг, 06 мая 2021 21:10

Как локдауны повлияли на рынок труда - исследование

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Как локдауны повлияли на рынок труда - исследование
С введением карантина большую популярность набрала удаленная работа. Фото: unsplash.

Во время локдауна в апреле 2021 количество вакансий на 28% превысило показатели мартовского локдауна прошлого года. В топе индустрий с наибольшим количеством предложений работы в оба периода были: оптовая и розничная торговля, производство, транспорт, логистика, строительство, архитектура, IT-сектор.

В прошлом году работодатели чаще всего искали менеджеров по продаже, курьеров, охранников, продавцов-консультантов (преимущественно на рынки) и торговых представителей. Спрос работодателей на таких специалистов наблюдается и в 2021-м. Но приоритет изменился - сейчас в первую очередь, нуждаются в продавцах-консультантах.

Также искали грузчиков, менеджеров по продажам, охранников и водителей такси, говорится в исследовании Jooble.

Спрос на работу в этом году вырос на 3% по сравнению с прошлогодним локдауном. В марте 2020-го украинцы активно откликались на предложения работы курьером, оператором колл-центра (удаленно), водителем такси, копирайтером и продавцом-кассиром. В апреле 2021 среди вакансий, которые больше всего интересовали соискателей работы: промоутер, курьер, консультант-менеджер, администратор-менеджер в интернет-магазины, оператор-консультант.

С введением карантина большую популярность набрала удаленная работа. Так, в марте-апреле 2021 количество предложений удаленной работы возросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего работодатели ищут бухгалтеров, копирайтеров, операторов колл-центров, менеджеров по продажам, операторов ПК. Среди наиболее популярных специалистов для удаленной работы в прошлом году были веб-дизайнер, менеджер онлайн-магазина, переводчик с английского языка, оператор колл-центра и бухгалтер.

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Также вырос спрос на вакансии с частичной занятостью - это касается различных подработок, вакансий на неполный день или полставки.

Спрос и предложение в 2021 году превышают показатели 2020 года на 31% и 23% соответственно.

К концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тыс. грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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06
мая

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