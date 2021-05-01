На сколько вырастет средняя зарплата в Украине до конца года

Шмыгаль заявил о позитивном сценарии роста экономики. Фото: ВВС

В Украине наблюдается рост экономики.

К концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тыс. грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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В марте реальная зарплата выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тыс. грн. Это на 2,2 тыс. больше, чем в прошлом году.

Наибольший рост зарплат за год было в Черновицкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях.

"Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достичь 14,5 тысяч гривен", - отметил премьер-министр.

Правительство изменило порядок назначения субсидий. С 1 мая учитывать доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг. Внимание обращать на стоимостные одноразовые покупки, приобретения иностранной валюты, банковских металлов, а также на случаи пересечения границы.