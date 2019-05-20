76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают день банковского работника

В Украине ежегодно 20 мая отмечается день банковского работника. Этот праздник в 2004-м указом основал тогдашний президент Леонид Кучма.

На 1 апреля 2019 года в Украине есть 76 действующих банков, имеющих 8449 структурных подразделений. Правда на начало года их было на 60 шт больше. В основном отделения закрыли Ощадбанк, Альфа-Банк и Укрсоцбанк.

Автор: Нацбанк В прошлом году банковская система впервые за 5 лет стала прибыльной.

Несмотря на это крупнейшая сеть банковских отделений остается в Ощадбанка - 2589. В Приватбанке насчитывают 2013 банковских отделений, в Райффайзен Банке Аваль - 502. В целом по стране больше всего отделений открыто в Киеве (1111) и Днепропетровской обл. (775).

Автор: Бізнес-UA! Больше всего работы предлагают кассирам.

В банковской сфере работает более 133 тыс. человек. При этом больше всего работы банковским работникам предлагают в Винницкой, Черкасской и Кировоградской обл. Самые востребованные - кассиры. Им в среднем обещают зарплату 8 тыс. грн. Правда в Киеве готовы платить 10 тыс. грн.

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Наибольшую среднюю зарплату среди банковских работников получают финансовые аналитики - 15 тыс. грн. Выплаты достигают и 25 тыс. грн в месяц. Инкассаторам в среднем обещают 11 тыс. грн. Бухгалтерам - 10 тыс. грн.

В прошлом году банковская система впервые за 5 лет стала прибыльной. За 11 месяцев 2018-го доход составил почти 20 млрд грн. В то же время в январе-марте 2019-го чистая прибыль платежеспособных банков уже составила 13,2 млрд грн. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.