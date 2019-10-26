200 тыс. билетов от 10 евро: масштабная распродажа билетов от Ryanair

Ирландский лоукостер Ryanair продает 200 тыс. авиабилетов на осенние рейсы. В зависимости от направления стоят от 10 евро.

Среди дешевых билетов есть предложения по направлениям из Киева и Львова, пишет The Village.

Автор: the-village.com.ua В зависимости от направления билеты стоят от 10 евро.

Лоукостер распродает билеты на период с декабря 2019-го до марта 2020 года. В это время, например, из Киева в Варшаву, Ригу, Софию, Нюрнберг можно улететь за 9,99 евро.

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Билеты в Манчестер, Лондон и Берлин стоят 12,99 евро. В Мадрид - 16,99 евро.

Автор: the-village.com.ua В зависимости от направления билеты стоят от 10 евро.

Из Львова Ryanair продает билеты в Варшаву, Лондон и Дюссельдорф - 9,99 евро.

17 июня состоялся первый рейс европейского лоукостера Ryanair из Харькова в Краков. Билеты стоят от 12 евро. Рейсы Ryanair Харьков-Краков осуществляются по понедельникам и пятницам.