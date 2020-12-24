16 облгазов оштрафовали, потому что требовали больше начисленного счетчиком

Действия компаний привели к ущемлению интересов потребителей. Фото: unsplash

16 групп, в которые входят облгазы и облгаззбуты, оштрафовали на 278 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Соответствующее решение принял Антимонопольный комитет.

Он установил, что группы с декабря 2015 года по август 2019-го занимали монопольное положение на рынках распределения и поставки природного газа бытовым потребителям.

Среди них: "Киевоблгаз", "Винницагаз", "Волыньгаз", "Львовгаз", "Запорожгаз", "Харьковгаз", "Хмельницкгаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", "Закарпатгаз" , "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Николаевгаз", "Ивано-Франковскгаз".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине повысили тарифы на тепло для населения

"Компании с октября 2018-го по август 2019 года доначисляли объемы использованного потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками. То есть, злоупотребляли своим монопольным положением. Таким образом действия компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны при существовании значительной конкуренции на рынке", - говорится в сообщении.

Антимонопольный комитет наложил штрафы:

"Винницагаз" - 21 млн грн;

"Волыньгаз" - 13 млн грн;

"Днепропетровскгаз" - 34 млн грн;

"Житомиргаз" - 11 млн грн;

"Закарпатгаз" - 18 млн грн;

"Запорожгаз" - 14 млн грн;

"Ивано-Франковскгаз" - 10 млн грн;

"Киевоблгаз" - 49 млн грн;

"Львовгаз" - 13 млн грн;

"Николаевгаз" - 14 млн грн;

"Ривнегаз" - 5 млн грн;

"Сумыгаз" - 10 млн грн;

"Харьковгаз" - 33 млн грн;

"Хмельницкгаз" - 12 млн грн;

"Черновцыгаз" - 7 млн грн;

"Черниговгаз" - 13 млн грн.

Антимонопольный комитет обязал ответчиков прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Также пересчитать бытовым потребителям тарифы по показателям фактического объема потребления природного газа, начиная с октября 2018 года.

Украинцы могут сэкономить на оплате счетов за газ, выбрав поставщика, который предлагает наименьшую цену. Такой совет дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.