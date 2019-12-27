"Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия" - Арестович

24 сентября правоохранители задержали добровольца-участника АТО Владислава Грищенко псевдо "Буча". 5 ноября - его жену Инну Грищенко с позывным "Пума". Их арестовали по делу о покушении на убийство бизнесмена из Ивано-Франковска. Позже появилась информация, что они могут фигурировать в деле Шеремета.

6 ноября в Киеве арестовали 40-летнюю Инну Грищенко. Ее с мужем 41-летним Владиславом подозревают в покушении на убийство журналиста Павла Шеремета.

12 декабря следователи задержали музыканта Андрея Антоненко и волонтера Юлию Кузьменко - их назвали подозреваемыми в убийстве.

К чему это привело Gazeta.ua рассказал украинский военный эксперт, политический обозреватель Алексей Арестович.

Журналист Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016-го. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

В октябре президент Владимир Зеленский анонсировал результаты расследования убийства Шеремета. Он отметил, что сменит руководство МВД, если не будет результата.

Автор: ua.korrespondent.net Военная медсестра Яна Дугар в зале суда

К каким последствиям приведет суд над украинскими военными и волонтерами?

Оно уже привело к падению рейтинга Владимира Зеленского, который мы увидели после обнародования данных соцопроса Центром Разумкова. Он совершил ошибку, когда пришел на пресс-конференцию, которую затеял министр МВД Арсен Аваков. Ему надо было воздержаться. Он позволил себе то, что экспертами и общественностью было квалифицировано как давление на суд. Также это привело и к подрыву доверия в справедливость правосудия, то есть способность выполнять свои политические обещания и вообще Украина, демократическое, но частично. И в-третьих это маргинализация волонтеров, ветеранов и военных, которые имеют наибольший рейтинг. В таком случае "зеленая власть", если это будет продолжаться, то Зеленского приравняют к Авакова и общество перейдет от поддержки к конфликту с президентской властью. Это будет не обязательно Майдан, но это будет глухое сопротивление всем инициативам, высмеивание власти. В результате Зеленский не сможет провести все реформы, которые обещал и планировал и это закончится поражением его правления и появлением кризиса. То есть он закончит как Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко в свое время. То есть в этом деле он не станет президентом нового типа, как и обещал. А это худшее, что с ним может произойти.

Автор: ukrreporter.com.ua Волонтер Инна Грищенко (Пума) и ее муж - Владислав Грищенко (Буча) на Марше Защитников

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Как это дело отразилось на нашем обществе? Это может привести к падению рейтинга наших защитников и волонтеров?

Частично, потому что ведется мощная информационная кампания. Но коллективной ответственности не существует. И даже если эти лица будут виноваты, то будут обвинять именно их, в то же время власть тоже не избежит ответственности. Ветераны и военные это переживут, а переживет это власть Слуги народа, вот это вопрос.

А есть ли у этой власти шанс избежать такого участи?

Да есть. Зеленскому надо быстро дистанцироваться от следствия. Сказать, что это была опасная оговорка, потому что он был смущен делом Шеремета, что он верит в беспристрастность следствия. Надо будет создать временную парламентскую комиссию, которая будет сопровождать следствие и его прозрачность, потому что дело громкое - касается убийства иностранного гражданина, еще и журналиста. Тогда будет понятно, что он председатель государства, а не политическая сила, преследует какой-то слой общества, которые пользуются наибольшим уважением. Это единственное, что он сейчас может сделать.

Автор: Соцсети Военный и музыкант Андрей Антоненко Riffmaster через окошко занимает свою жену

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Зачем проводить суд по делу Шеремета сейчас, когда общество и так недовольно действиями власти?

Моя гипотеза такова - под Аваковым зашаталось кресло и они вместе с Игорем Коломойским поискали слабое место Зеленского. И нашли его, потому что он до сих пор верит в то, что часть ветеранов и военных, протестующих против его политики, связана с Порошенко. Они пугают президента волонтерами и ветеранами и используют этот страх в свою пользу. Потому что Аваков себя позиционирует, как единственная персона, которая способна обезопасить президента от этих "проклятых, страшных ветеранов". Они эксплуатируют этот страх, а государственные решения, принимаемые из-за страха - это всегда плохо. А под Аваковым шатается кресло, потому что его испытательный срок подходит к концу, а уйти с поста министра для него подобно смерти, потому что нажил за эти годы много врагов. Где будет прятаться если его попросят уйти - не знаю. И таким образом он втянул Зеленского в это дело, из которого президент должен немедленно выходить.

Автор: Соцсети Детский кардиохирург и волонтер Яна Кузьменко со своим мужем в зале суда. На счету врача 3000 спасенных детских жизней

Аваков пытается убедить Зеленского, что ветераны от Порошенко и у него это получается. Может ветераны что-то не правильно делают, если Аваков этим манипулирует?

Часть - аффилированные с ЕС, а часть являются сторонниками. Ветеранских движений немало: Национальный корпус, который пытается приватизировать протест, для того, чтобы Аваков мог показать Зеленскому, что и там он руководит. Есть движение против капитуляции, там уважаемые люди, есть отдельные националистические движения, отпугивающие всех вообще. Здесь вопрос в том, что они неправильно себя ведут. На мой взгляд они должны показать кто и что они, показать которой парламентской позиции относятся. И постоянно проводить четкую линию кто и за что они. Они пытаются использовать общее недовольство и происходит то, что их начинают путать с маргиналами и ЕС. Однако союз с парламентской оппозицией - это лучшее, что может быть. Этот союз будет эффективным давлением на Зеленского.

Автор: hromadske.ua Волонтер Инна Грищенко (позывной Пума) в зале суда

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Если на следующий протест выйдут без партийной символики, то получится?

Нет, ничего, потому что они и так выходят без нее, а это ослабляет протест. Должны быть легальные оппозиционные протесты, чтобы никто не смог их обвинить в том, что завтра они пойдут захватывать здания, или страны во время войны. Трактовка должна быть следующая: да, мы с оппозицией, у нас общие заявления и интересы, мы уважаем институт президентства, и президента, но указываем на его недостатки, опасность его политики и предлагаем альтернативу, как в нормальной европейской стране. Они пока созревают к этому.

Сейчас идет противостояние не только власти с оппозицией, но и двух электоральных групп. Сейчас рейтинг Зеленского падает. Не повредит дальнейшей потере популярности выход на митинги под партийными флагами?

Может повредить, но надо понимать, что это и "Голос", и БЮТ. Они опубликовали общественную заявление, что является коалицией более ситуативной, чем программной оппозицией. Им надо показывать, что это их общее дело. Оппозиция должна консолидироваться, чтобы не дать Зеленскому пересечь красные линии, если он этого не понимает, потому что он неопытен. Но у них риторика непонятна: или он просто неопытный, или он предатель, или мерзавец, или клоун. Лучший политический маркетинг начинается с четкой позиции во всех нюансах. Они размывают позицию, задают избирателю загадки, а с избирателем так нельзя - ему надо четко все говорить. Это политическая неграмотность.

На допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу, возбужденному по поводу угроз президенту Владимиру Зеленскому, пришла Маруся Зверобий. Об этом сообщает Еспресо.TV. "Если центральный аппарат ГБР занимается моим делом, это означает, что решение должно быть подписано Шевченковским судом, а оно подписано Печерским. Мы будем не только защищаться, но и нападать. Свободу нашим заложникам от украинской фемиды!", - сказала она перед допросом