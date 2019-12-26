Представитель США сделал заявление о деле Шеремета

Тейлор читал украинскую прессу и говорит - есть вопросы.

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор не уверен, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что и он сам убежден", - сказал Тейлор, пишет "Європейська правда"

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков спросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. - ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем бы мы могли помочь", - заявил представитель США.

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13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны Инну и Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста Павла Шеремета.