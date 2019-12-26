"Мы будем не только защищаться, но и нападать" – Маруся Зверобий пришла на допрос в ГБР

28 ноября следователи ГБР пришли с обысками к волонтерке Маруси Зверобий. Фото: Укринформ

На допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу, возбужденному по поводу угроз президенту Владимиру Зеленскому, пришла Маруся Зверобий.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Если центральный аппарат ГБР занимается моим делом, это означает, что решение должно быть подписано Шевченковским судом, а оно подписано Печерским. Мы будем не только защищаться, но и нападать. Свободу нашим заложникам от украинской фемиды!", - сказала она перед допросом .

"Претензии ко мне есть, за то, что я стала на защиту ветеранов и это означает только одно, надо, чтобы больше людей делало это. Я стала на защиту, когда Зеленский приезжал в Золотое, которое. он обещал, не будут обстреливать, а ОБСЕ недавно зафиксировало обстрелы. Пока молчит господин Зеленский об этом", - добавила Зверобий.

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Волонтерка и военнослужащая Маруся Зверобой хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским.