Маруся Зверобой хочет лично встретиться с Зеленским

Зверобой хочет поговорить с президентом. Фото: УНИАН

Волонтерка и военнослужащая Маруся Зверобой хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

"Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но с глазу на глаз", - написала она в Telegram.

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Зверобой утверждает, что речь идет о национальной безопасности. Она хочет объяснить руководству страны пункты, которые не устраивают общественность.

Ветеран АТО Елена Самбул (Маруся Зверобой) выступила в защиту военного медика Юлии Кузьменко (позывной "Лиса"), которую подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.