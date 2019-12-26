"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора

Андрей Антоненко поблагодарил всех, кто его поддерживает, и поздравил с наступающими праздниками

Военный доброволец и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, записал видеообращение из изолятора временного содержания.

Ролик был опубликован на YouTube-канале юридической компании "Сенс консалтинг".

В своем обращении Антоненко поблагодарил всех, кто его поддерживает, и поздравил с наступающими новогодне-рождественскими праздниками.

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"Надеюсь и верю, что мы скоро увидимся. Потому что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому случаю - гибели Павла Шеремета - от слова "совсем". Это все - коварная провокация или какой-то замысел, на который мы пока не имеем ответа. Надеюсь, что Полина нам организует большой концерт, мы соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное - помнить, что вместе мы - сила, и вместе мы все победим. Спасибо всем, прекрасные мои люди!", - сказал Антоненко.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета.