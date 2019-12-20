Убийство Шеремета: Антоненко подал в суд на Зеленского, Авакова и Рябошапку

Подозреваемый по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал иск на должностных лиц, опозорили его репутацию.

Об этом адвокат Святослав Жерновников написал в Facebook.

"В Печерский суд, от Андрея Антоненко (Riffmsater), подан иск к должностным лицам, которые опозорили его репутацию", - отметил он.

В заявлении говорится, что во время брифинга представители МВД полностью проигнорировали норму по принципу презумпции невиновности, а также принцип чести и достоинства гражданина и человека.

Военнослужащий подал иск на министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, Генерального прокурора Руслана Рябошапку, а также первого заместителя председателя Нацполиции, начальника криминальной полиции Евгения Коваля.

Также Riffmsater судится с третьего лица - телеканала "Украина".

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Автор: Fb/Святослав Жерновников

13 декабря Печерский суд арестовал до 8 февраля 2020 военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко. Суд также арестовал врача-хирурга Юлию Кузьменко. Перед этим суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугар в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца (до 8 февраля).