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понедельник, 23 декабря 2019 15:29

"Или покажите доказательства, или отпускайте" - Сенцов о подозреваемых по делу Шеремета

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&quot;Или покажите доказательства, или отпускайте&quot; - Сенцов о подозреваемых по делу Шеремета
Олег Сенцов призывает отпустить подозреваемых по делу Шеремета. Фото: glavcom.ua

Украинский режиссер Олег Сенцов призвал отпустить обвиняемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугар, если не будет новых убедительных доказательств их причастности.

"Еще одним "доказательством" (теперь это слово точно можно брать в кавычки) в деле Шеремета стало меньше. Новых мы, скорее всего, так и не увидим, иначе их бы уже давно предъявили", - отметил Сенцов, комментируя заявление адвоката Юлии Кузьменко Владислава Добоша по подозрения следствия, что Антоненко участвовал в подрыве вышки электропередач на Херсонщине.

Также режиссер утверждает, что затягивать следствие не получится, ведь дело резонансное.

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"Хочу я увидеть принципиального следователя, который запретил это делать министру, генпрокурору и президенту. Поэтому, или покажите железные доказательства, если они у вас же есть, или отпускайте обвиняемых, потому как та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь и вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, в столь резонансном деле, уже не получится", - написал Сенцов.

Украинские музыканты сняли ролик в поддержку обвиняемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Со словами поддержки выступили: фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, лидер группы "Гайдамаки" Александр Ярмола, лидер Mad Heads Вадим Красноокий, лидер Kozak System Иван Леньо, Женя Галич из группы O.Torvald, Олег "Фагот" Михайлюта из ТНМК, Василий "Прозоров" Переверзев из групп "Тол" и "ПНД", участники группы "Нумер 482", один из участников "ДахаБрахи" Марко Галаневич, группа Dakh Daughters, режиссер Кадим Тарасов

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23
декабря

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