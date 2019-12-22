Убийство Шеремета: украинские музыканты выступили в защиту подозреваемых

Музыканта и добровольца Андрея Антоненко арестовали по подозрению в в организации и убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: nv.ua

Украинские музыканты сняли ролик в поддержку обвиняемых по делу убийства журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Со словами поддержки выступили: фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, лидер группы "Гайдамаки" Александр Ярмола, лидер Mad Heads Вадим Красноокий, лидер Kozak System Иван Леньо, Женя Галич из группы O.Torvald, Олег "Фагот" Михайлюта из ТНМК, Василий "Прозоров" Переверзев из групп "Тол" и "ПНД", участники группы "Нумер 482", один из участников "ДахаБрахи" Марко Галаневич, группа Dakh Daughters, режиссер Кадим Тарасов, сообщают "Буквы".

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13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугар. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.