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вторник, 24 декабря 2019 05:23

Дело Шеремета: "мина Антоненко" не была боевой

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Мина, которую хранил у себя дома музыкант Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, является выхолощенной.

"Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является вихлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится", - говорится в результатах экспертизы, пишет "Украинская правда".

В материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными, однако в таком случае они имеют соответствующую маркировку.

  Экспертиза по "мине Антоненка"
Экспертиза по "мине Антоненка"
  Экспертиза по "мине Антоненка"
Экспертиза по "мине Антоненка"
  Экспертиза по "мине Антоненка"
Экспертиза по "мине Антоненка"

Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".

Кроме того, на мине, которую, по утверждению следствия, нашли у музыканта и бойца Сил специального назначения могут быть отпечатки пальцев спикера ССО подполковника Алексея Никифорова.

Спикер ССО сообщил, что вместе с Антоненко деактивировал мину для съемки "красивой фотографии сержанта", которая была опубликована в соцсетях. Он предположил, что если это именно та мина, которая была изъята следствием, то на ней, скорее всего, присутствуют его отпечатки пальцев.

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Сам Антоненко в суде 23 декабря сказал журналистам, что "это ложь какая-то". Мину, которая была у него дома, музыкант и его знакомые назвали реквизитом для фото.

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