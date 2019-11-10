За критику разведения войск начали преследовать офицеров ВСУ

Алексанр ушел на войну добровольцем Карпатской Сечи

Пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Александр Галкин сообщил о давлении и начало преследование за критику разведения войск в Донбассе и возвращения радяського стиля управления.

Из-за патриотических взглядов, которые не совпадают с политикой действующей власти, его переводят на другую должность в другую бригаду. Об этом он написал в Facebook.

По словам Галкина, ему давно намекали, что необходимо прекратить критично высказываться о действующем президенте Украины Владимире Зеленском. Пресс-офицер ослушался рекомендаций.

Алексанр ушел на войну добровольцем Карпатской Сечи. До этого был заместителем председателя Никопольского организации ВО Свобода по идеологии. Удостоен Нагрудным знаком Министра обороны Украины "За образцовую службу".

Как сообщил офицер, в рекордные сроки был согласован его перевод с должности пресс-офицера 93 ОМБр в 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду.

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"За два дня! Вот это оперативность! Более того, уже в четверг эта бригада будет выезжать в зону ООС. Меня типа решили "отправит на войну"... В составе арт. бригады, которая на нуле в принципе не стоит ... Поэтому когда бояться то начинать? Обычно, когда офицера надо перевести даже с должности на должность внутри бригады, я уже не говорю переместить в другую бригады в пределах одного ОК, процесс этот может длиться месяцами ", - пишет Галкин.

Офицер сообщил, что будет обращаться в суд, чтобы остались в составе 93-й бригады.

"Так сделано все по-военному (читайте грубо, топорно и тупо) красиво. Должность, которую мне хотят напарить, вроде бы неплохая, но я немного знаком с ее подноготной и прекрасно понимаю, что стоит мне только принять должность, как немедленный вал отчетов об отчетах, комиссий, журналов учета журналов меня похоронит под собой, таким образом исключив какое-либо дальнейшее сопротивление ", - добавил он.

В соцсетях пользователи пишут посты в поддержку пресс-офицера 93-й ОМБр.

Мощный прессинг получают практически все патриотически настроенные офицеры во всех частях Вооруженных сил Украины, информирует интернет-ресурс "Enigma".

В субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополь".