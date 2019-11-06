Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски

Инна Грищенко, "Пума". Фото: Facebook.

В Киеве сотрудники МВД пришли с обысками к известной ексдоброволици "Правого сектора" Инны Грищенко ("Пума") и ее мужа, участника боев за ГАП Владислава Грищенко "Буче". Также обыски прошли в волонтеры "Евдокии Бандеровки".

Также правоохранители обыскали еще и дом матери Грищенко, передает "Обозреватель".

Обыски прошли и в пиццерии Pizza Veterano. Основатель заведения Леонид Остальцев пояснил, что эти действия правоохранителей были законными и проходили в связи с расследованием покушения на убийство.

"Неприятно об этом говорить но лучше я расскажу чем кто передернет. Записываю это видео, исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информ пространстве. Сегодня в пиццерии на Софиивський 8 был обыск. Решение в этот обыск дал честный и справедливый суд мира - Печерский ", - написал в Facebook Остальцев.

В видеообращении, которое он опубликовал в этом же посте, Остальцев рассказал, что его помощник Дмитрий Терещенко позвонил в 8 утра вторника и сообщил, что в квартире, где он прописан и где проживает его мама, выламывают дверь. Оказалось, что согласно постановлению Печерского суда "никаких обвинений нет, но есть подозрение, что Дима может быть причастен к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко". Остальцев заявил, что считает постановление суда и действия полиции незаконными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывшего советника Порошенко обыскивает ГБР

Сейчас в Киеве на ул. Владимирская, 15 продолжается судебное заседание. Выбирают меру пресечения Инне Геращенко, сообщила в Facebook Виктория Мирошниченко.

Геращенко также подозревают в покушении на убийство.

29 октября во селе Зубра вблизи Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. Известно, что одновременно обыски триваюлы еще в нескольких зданиях, принадлежащих экс-нардепу.