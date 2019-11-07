В военном городке отключили воду

Пять населенных пунктов: Гвардейское, Черкасское, Губиниха, Голубовка и Вольное на Днепропетровщине, остались без воды.

В Черкасском и Гвардейском расположены 10 военных частей: самые большие - 93-я отдельная механизированная бригада в Черкасском и 25-я воздушно-десантная бригада в Гвардейском, пишет "Новинарня".

Автор: 93 ОМБР Воду для местных жителей и военных возят машинами

Также здесь дислоцируются 74-й отдельный разведывательный батальон, полк связи, зенитный ракетный полк и еще ряд военных подразделений.

Таким образом без воды осталось примерно 10 тыс. человек - военных и местных.

"Если раньше вода подавалась по часам, то все равно были проблемы с давлением. Мы проживаем на втором этаже, то нам еще более-менее вода поступает, если первый этаж не очень активно пользуется. А вот на третий-четвертый этаж вода, бывало, вообще не доходила", - рассказывает капитан Александр Проскурин из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Полностью воду отключили на прошлой неделе. Объясняют ее отсутствие аварией.

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"Звонили на "горячую линию" Министерства обороны Украины. Там сказали, что трубы прокладывают, работы ведутся, вода будет. На вопрос "когда?" Они ответили, что нам перезвонят", - говорит Проскурин.

Для солдат и местных воду начали возить машинами. Некоторые копают скважины.

Водопровод в Черкасском не могут построить, потому что не нет 2 млн грн.

Укрзализныця открыла еще 2 зала ожидания для военных: в Виннице и Мариуполе. Они оборудованы столовыми, туалетами, душевыми кабинами, удобными креслами, холодильниками и розетками, пишет глава Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.