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четверг, 07 ноября 2019 15:00

На двух вокзалах обустроили залы ожидания для военных

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На двух вокзалах обустроили залы ожидания для военных
"В Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре экс-депутатские комнаты, а теперь комфортные залы для украинских защитников работают круглосуточно", - Евгений Кравцов. Фото: Соцсети

Укрзализныця открыла еще 2 зала ожидания для военных: в Виннице и Мариуполе.

Они оборудованы столовыми, туалетами, душевыми кабинами, удобными креслами, холодильниками и розетками, пишет глава Укрзализныци Евгений Кравцов в Facebook.

"Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС. - Gazeta.ua) при наличии удостоверения, удостоверяющий личность, и проездного документа на поезд, кроме пригородного сообщения", - говорится в сообщении.

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На Центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский" открыли зал ожидания для военных. Его переоборудовали из депутатского зала.

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