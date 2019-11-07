Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка

Житель оккупированного Донецка опубликовал в своем аккаунте в Твиттер свежие снимки Киевского проспекта и площади Ленина.

В людных до начала боевых действий местах, сейчас практически никого нет. Даже на центральной площади города можно увидеть всего несколько человек.

"Еще немного фоток с площади Ленина. Людей уйма, можно сойти с ума", - пишет пользователь социальной сети.

Площадь Ленина - центральная площадь Донецка. На ней расположена областная филармония, драмтеатр, известный отель "Донбасс палас".

"В летнее время еще в центре города можно было встретить людей и детей: гуляли, катались на велосипедах, пили кофе. Сейчас-никого почти нет. Осенью быстро темнеет, люди лишний раз не высовываются на улицу. Такая картина наблюдается постоянно", - рассказывает Gazeta.ua пенсионерка из Донецка Людмила Васильевна.

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Правительство так называемой Донецкой народной республики принял "постановление", "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов". В такой способ "стратегически важными" в ДНР считаются спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и его промышленные заменители, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.