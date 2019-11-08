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пятница, 08 ноября 2019 17:16

Главари боевиков угрожают зайти в "серую зону"

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Главари боевиков угрожают зайти в &quot;серую зону&quot;
Главари оккупантов обещают ввести боевиков в "серую зону", если там будут полиция и Нацгвардия Украины. Фото: из открытых источников

В случае пребывания украинских правоохранителей в "серой зоне" после разведения войск оккупанты отправят туда своих боевиков.

Об этом говорится в заявлениях главарей террористических группировок ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, обнародованных медиаресурсами террористов.

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, так же само зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств "республики": "министерства государственной безопасности" и "министерства внутренних дел". А процесс разведения на новых участках станет невозможным", - заявил Пушилин.

"В демилитаризованной зоне не могут находиться вооруженные люди. В случае, если указанный сценарий будет реализован украинскими исполнителями, разведение на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения "МГБ" и "МВД" ЛНР", - сказал Пасечник.

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области начнется в 12:00 9 ноября.

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