Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ

 
Ексклюзивы
1/5
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 9
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
1 Просмотров: 522
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Просмотров: 1575
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 414
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 837
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 2016
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2178
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 5112
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1683
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
21
10
7
10
17
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
На восстановление нужны десятки лет: показали заповедник, оказавшийся под обстрелами
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Один снаряд может превратить Авдеевку в зону экологического бедствия
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Показали мрачные фото Петровского на Донбассе
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Разведение еще нет, а Петровское кишит боевиками
Видео
Все видео
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения
Волонтеры жалуются, что их не пускают в зону разведения
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Заместитель Яроша об отводе войск: Восстановить километры будет невозможно
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1080
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 792
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3573
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2034
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
07 ноября 2019
Просмотров: 333
Незроблене діло
Незроблене діло інколи чудно нагадує про себе. От весною посадили картоплю у брата й поїхали собі. І далі я про ту картоплю наче й не думав зовсім. А ...
пятница, 08 ноября 2019 14:10

Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ

  Комментировать
Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ
Разведение в Петровском стартует 9 ноября. Фото: krymr.com

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области начнется в 12:00 9 ноября.

Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

По его словам, ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала эту дату.

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщал, что украинская сторона готова к разведению в Петровском 8 ноября в 12:00. По данным украинской стороны, последний обстрел позиций ВСУ в этом районе планируемого разведения сил был зафиксирован 30 октября.

Зато подконтрольная России группировка ДНР на своих ресурсах сообщает, что сообщили ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Председатель фракции партии "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что решением конфликта на Донбассе может стать его временное замораживание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Киевляне начали проектировать самые большие в мире самолеты

Книги в библиотеке приковывали цепью

Самое читаемое
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать
33
 Просмотров: 54589
&quot;Подыгрывание врагу и государственная измена&quot; - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина
"Подыгрывание врагу и государственная измена" - Вакарчук призвал правоохранителей заняться тремя каналами кума Путина 1 Просмотров: 12105
&quot;Хотим опровергнуть информацию&quot;: семья Заворотнюк сделала заявление
"Хотим опровергнуть информацию": семья Заворотнюк сделала заявление Просмотров: 10350
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
Водителю оторвало голову: новые подробности покушения на бизнесмена в Киеве
4
 Просмотров: 8821
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
Раньше было много людей: показали, как выглядит центр Донецка
7
 1 Просмотров: 8523
Донбасс
В Раде заговорили о выходе из Минских соглашений
В Раде заговорили о выходе из Минских соглашений Просмотров: 117
Скончался раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Скончался раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин Просмотров: 144
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
"Поезжай к Путину и скажи: скотина, перестань убивать украинских солдат" - журналист "сделал" Шуфрича
 1 Просмотров: 1458
Цемаха объявили в федеральный и международный розыск
Цемаха объявили в федеральный и международный розыск Просмотров: 963
Разведение сил в Петровском: ОС и оккупанты называют разные даты
Разведение сил в Петровском: ОС и оккупанты называют разные даты Просмотров: 864
Больше всего комментируют
7
Друг Зеленского рассказал, когда он решил стать президентом
4
Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты
3
Советник секретаря СНБО вступился за представителей боевиков
3
Президент: "Свинарчук, Пашинский, Дубневич, Мыкытась. По ним будут приговоры"
2
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Голосов: 3511
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua