Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября - ОБСЕ

Разведение в Петровском стартует 9 ноября. Фото: krymr.com

Разведение сил и средств в Петровском Донецкой области начнется в 12:00 9 ноября.

Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

По его словам, ТКГ с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала эту дату.

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщал, что украинская сторона готова к разведению в Петровском 8 ноября в 12:00. По данным украинской стороны, последний обстрел позиций ВСУ в этом районе планируемого разведения сил был зафиксирован 30 октября.

Зато подконтрольная России группировка ДНР на своих ресурсах сообщает, что сообщили ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Председатель фракции партии "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что решением конфликта на Донбассе может стать его временное замораживание.