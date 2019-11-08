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пятница, 08 ноября 2019 08:48

Председатель фракции "Голос" в ВР предложил заморозить конфликт на Донбассе

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Председатель фракции &quot;Голос&quot; в ВР предложил заморозить конфликт на Донбассе
Война на Донбассе предложили заморозить. Фото: detector.media

Председатель фракции партии "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что решить конфликт на Донбассе может стать его временное замораживание.

При этом подчеркнул необходимость возвращения из ОРДЛО тех людей, которые этого хотят. Такое заявление сделал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

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"Вариант, о котором не говорят вслух. Он обсуждается время от времени. Его не озвучивают: или стыда, или от страха. Он называется "замораживание конфликта". Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности разв'язать этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться, чтобы собраться с мыслями. И главное: для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться."

Международная независимая следственная группа Bellingcat установила вымышленные фамилии российских наемников Игоря Безлер и Олега Иванникова.

По поддельным службой безопасности России паспортами Безлер сейчас Игорь Береговой, а Иванников - Андрей Лаптев, сообщает Bellingcat.

В российской базе данных налогоплательщиков в одного из них нет идентификационного номера.

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