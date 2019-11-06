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среда, 06 ноября 2019 15:23

Боевики взялись активно минировать "серую зону"

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Боевики взялись активно минировать &quot;серую зону&quot;
Боевики подрываются на собственных минах. Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Российские оккупационные войска стали больше минировать территорию вдоль линии соприкосновения и в "серой зоне".

"С начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая так называемой серой зоной", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Максим Праута.

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Вместе с тем увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. Так, 1 ноября военнослужащий одного из подразделений первого корпуса ВС РФ по неосторожности получил тяжелые ранения, когда устанавливал противопехотная мина. Командование оккупантов скрывает указанный инцидент.

Во время "нормандской встречи" может произойти локальное обострение на Донбассе. Военный обозреватель Михаил Жирохов говорит, что, по неофициальным данным, боевики концентрируют силы у участков, где произошло разведения.

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