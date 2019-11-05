Россия начнет наступление для запугивания Зеленского

Россияне собирают свои силы на участках разведения. фото Reuters

Во время "нормандской встречи" может произойти локальное обострение на Донбассе.

Военный обозреватель Михаил Жирохов говорит, что по неофициальным данным боевики концентрируют свои силы у участков, где произошло разведения, пишет "Апостроф".

"Я не очень удивлюсь, если во время встречи в" нормандском формате "состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли Минские переговоры. Владимир Путин считает, что, если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом ", - считает Жирохов.

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Он добавил, что в связи с этим есть шанс продолжение ползучей российской оккупации.

"Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК - Общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинский-русский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые ДНР и ЛНР. Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо русских, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами ", - подчеркнул эксперт.

В городе Золотое Луганской области начался второй этап разведения войск. Сейчас возле населенного пункта демонтируют фортификации и проводят разминирование территории. Оно завершится до 25 ноября. Продлится один месяц. По всей территории проведения операции объединенных сил сейчас введен желтый режим. Его не вводили с начала войны в 2014 году. Согласно правилам, украинские военные имеют право без объяснения причины обыскивать людей, изымать их вещи и не пускать гражданских и автотранспорт. Также им разрешается применять оружие.