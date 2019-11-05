Россия начнет наступление для запугивания Зеленского

Во время "нормандской встречи" может произойти локальное обострение на Донбассе.
Военный обозреватель Михаил Жирохов говорит, что по неофициальным данным боевики концентрируют свои силы у участков, где произошло разведения, пишет "Апостроф".
"Я не очень удивлюсь, если во время встречи в" нормандском формате "состоится локальное обострение. Так же было и в феврале 2015-го, когда Дебальцево воевало, а на этом фоне шли Минские переговоры. Владимир Путин считает, что, если это сработало с Петром Порошенко, то сработает и с нынешним президентом ", - считает Жирохов.
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Он добавил, что в связи с этим есть шанс продолжение ползучей российской оккупации.
"Боевики сейчас вешают себе наклейки СЦКК - Общего центра контроля за прекращением огня. Ранее он был украинский-русский, но с 2017-го россияне вышли из него, их место заняли так называемые ДНР и ЛНР. Но Украина не признает их участия в СЦКК, они сами все решили вместо русских, вывешивают голубой флаг с белыми буквами, мол, вот мы находимся в качестве буфера между сторонами ", - подчеркнул эксперт.
В городе Золотое Луганской области начался второй этап разведения войск. Сейчас возле населенного пункта демонтируют фортификации и проводят разминирование территории. Оно завершится до 25 ноября. Продлится один месяц.
По всей территории проведения операции объединенных сил сейчас введен желтый режим. Его не вводили с начала войны в 2014 году. Согласно правилам, украинские военные имеют право без объяснения причины обыскивать людей, изымать их вещи и не пускать гражданских и автотранспорт. Также им разрешается применять оружие.
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