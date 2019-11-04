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понедельник, 04 ноября 2019 23:25

На Луганщине начался второй этап разведения войск

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На Луганщине начался второй этап разведения войск
Разведение войск в городе Золотое. Фото: Укринформ

В городе Золотое Луганской области начался второй этап разведения войск. Сейчас возле населенного пункта демонтируют фортификации и проводят разминирование территории. Оно завершится до 25 ноября. Продлится один месяц.

По всей территории проведения операции объединенных сил сейчас введен желтый режим. Его не вводили с начала войны в 2014 году. Согласно правилам, украинские военные имеют право без объяснения причины обыскивать людей, изымать их вещи и не пускать гражданских и автотранспорт. Также им разрешается применять оружие.

"Так тихо у нас не было за все 5 лет войны, когда началась эта операция. Миссия ОБСЕ, полиция и военные наблюдают за ситуацией на линии разведения войск, — рассказывает Gazeta.ua экс-заместитель главы местной военно-гражданской администрации города Золотое Людмила Белоусова – Негативной реакции от разведения сил, нет. Проукраинское население из города никуда не едет. Это чей-то фейк. Население ведет себя спокойно. Так было в последние годы рядом с линией разграничения. В городе в штатном режиме работают школы, почта, магазины. Пенсии и социальные выплаты до Золотого завозит "Ощадбанк" через бронированный автомобиль-банкомат".

Люди просто устали от войны. Они не совсем понимают важность этой операции

Не все местные жители понимают, что такое разведение войск и для чего оно нужно.

"Люди просто устали от войны. Они не совсем понимают важность этой операции. Честно говоря, я так не до конца имею представление о механизме разведения войск рядом с нами, - добавляет Белоуса. - Но если серая зона будет контролироваться полицией, как нам говорят военные и политики, тогда разведение нужным. А если это будет только на бумажке и ничего не будет происходить, то оно нам и не нужно вовсе. Получается, никто не будет контролировать эти территории".

Золотое разделено на пять районов-именно столько мало город почтовых отделений. Золотое-5 находится за железнодорожными путями. Оно контролируется боевиками ЛНР.

"Все дороги и подъезды к поселку Золотое-4 перекрыты патрулями вооруженных полицейских. Они здесь дежурят днем и ночью, — добавляет Белоусова. – Например, чтобы попасть в село Катериновка и Золотого-4 надо проходить КППВ. Пропуск осуществляется только для местных".

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Штаб операции Объединенных сил предупредил о подготовке провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований в районе села Петровское Донецкой области.

Согласно отчету наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований РФ на этом участке зафиксировано 30 октября. Согласно с Минскими договоренностями, условием начала разведения сил и средств есть подтверждения наблюдательной миссией мониторинга ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение 7 суток.

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