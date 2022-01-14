ВСУ станут эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО - Залужный

ВСУ станут эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО и вместе со всем украинским народом готовы действовать при любых сценариях развития ситуации. Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины станут эффективной боевой составляющей союзных войск НАТО.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной, сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущей ситуацией вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

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"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Также Залужный сконцентрировал внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый "миграционный кризис", и информационная война.

Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требуют комплексного и консолидированного ответа, основывающегося на незыблемых ценностях демократического мира", – отметил Залужный.

12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО – Россия. Тема встречи - требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности, а также наращиванию войск Кремля вблизи Украины. По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России, что у нее нет "права вето" на членство Украины в Альянсе.