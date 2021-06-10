Война на Донбассе: погибла военнослужащая

Женщина проходила военную службу в зоне ООС. Фото: Украинская правда

При исполнении служебных обязанностей погибла военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Женщина была родом из Закарпатья, сообщает Закарпатский Легион - 128-й ОГШБр ВСУ.

"9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригады", - написали в ОГШБр.

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Глава делегации Киева в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук призвал оккупантов освободить четырех тяжелобольных украинцев. Украинская сторона сделала заявление во время заседания в формате видеоконференции, сообщает "Українська правда".