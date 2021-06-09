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среда, 09 июня 2021 21:25

Кравчук призвал освободить из ОРДЛО тяжелобольных украинцев

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Кравчук призвал освободить из ОРДЛО тяжелобольных украинцев
Кравчук обратил внимание на четырех человек, которые нуждаются в лечении. Фото: "Ліга"

Глава делегации Киева в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук призвал оккупантов освободить четырех тяжелобольных украинцев.

Украинская сторона сделала заявление во время заседания в формате видеоконференции, сообщает "Українська правда".

Кравчук сообщил, что четыре украинца, содержащиеся в ОРДЛО, требуют надлежащего лечения.

Украина призвала российскую сторону разблокировать работу КПВВ. Указала на начало периода отпусков и школьных каникул.

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На заседании также озвучили предложения по соблюдению режима прекращения огня. В ТКГ добавили, что предложения и инициативы не встречают должной реакции российской стороны.

К захвату в Минске самолета Ryanair могли быть причастны российские спецслужбы, заявил глава делегации Киева в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. У самопровозглашенного президента Белоруссии Александра Лукашенко нет влияния на Грецию, откуда взлетал самолет.

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